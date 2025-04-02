شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر خضير.. مخرج مسلسل إخواتي تظهر معه النجوم بشكل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحيرة هى جزء من تكوين الفنان، وتتوقف درجتها على مستوى طموح الفنان".. هكذا يصف المخرج محمد شاكر خضير إحساس الفنان عندما يكون بصدد عمل فنى، حسبما يقول خلال أحد البرامج التليفزيونية، والتى يتحدث فيها عن تجربته الخاصة وتعامله مع أعماله الفنية.

هذه المقولة ربما تصف الكثير من سر تميز المخرج محمد شاكر خضير، الذي يعد أحد أبرز المخرجين في الساحة الفنية المصرية، حيث استطاع أن يترك بصمة مميزة من خلال أعماله التي تجمع بين العمق الدرامي والأسلوب الإخراجي المتقن، وتجلت هذه البصمة بوضوح في أحدث أعماله مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض في رمضان 2025، ولاقى استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

رصد محمد شاكر خضير في "إخواتي" قصة 4 شقيقات يواجهن تحديات معقدة بعد مقتل زوج الأخت الصغرى، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المثيرة والمفاجآت الصادمة، تنكشف من خلالها شخصيات الشقيقات الأربعة وأحلامهن، راصدا العلاقات الأسرية وتعقيداتها، مع التركيز على الأحلام التي تسعى كل منها لتحقيقها.

يؤمن "خضير" بأن الجميع دون استثناء لديهم درجة من الإحساس، تتفاوت في كل شخص عن الآخر، لكنه يجتهد دائما لإخراج أفضل ما لدى الممثلين ممن يعملون معه، لذا نرى في هذا المسلسل، قدرة خضير على تقديم دراما مشوقة من خلال إدارة متميزة لفريق العمل، الذى ضم نيللى كريم، روبى، كندة علوش، وجيهان الشماشرجى، استطاع أن يستخرج من كل ممثلة أداءً يعكس تعقيدات الشخصية وتجاربها، مما أضفى على المسلسل عمقًا وواقعية.

تتجلى هذه القدرة في نجاح خضير في إعادة النجمة كندة علوش إلى دائرة الضوء مرة أخرى، فليس من السهل أن يتألق ممثل غاب عن الوقوف أمام الكاميرات سنوات طويلة، لكن المخرج نجح تماما فى إدارة موهبتها ليقدمها بشكل مغاير للجمهور، ويصبح المسلسل أحد العلامات البارزة في مسيرة كندة علوش.

وتظهر أكثر قدرة خضير على إدارة الممثلين، بالنظر إلى تجربته فى مسلسل "طريقي" الصادر عام 2015، من بطولة شيرين عبد الوهاب في أول وقوف لها أمام كاميرا الدراما التليفزيونية، وثاني تجاربها التمثيلية بشكل عام بعد فيلم "ميدو مشاكل" الصادر عام 2003، ومنذ الوهلة الأولى تدرك الفرق بين التجربتين في مسيرة شيرين عبد الوهاب، والتي قدمت في المسلسل دورا دراميا نال استحسان النقاد والجمهور، ورأى الجميع شكلا مغايرا لموهبة الفنانة المصرية.

خضير الذي درس الإخراج في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون المصرية، بدأ مشواره الفني بإخراج حلقات برنامج "أفيش وتشبيه"، ثم قدم المسلسل القصير "عرض خاص"، الذي لفت الأنظار إلى موهبته الإخراجية، وكانت أولى خطواته في المجال السينمائي، من خلال فيلم "هاتولي راجل" بطولة أحمد الفيشاوي، شريف رمزي، إيمي سمير غانم ويسرا اللوزي والذي عُرض عام 2013.

السجل الفني لمشوار خضير في الدراما التليفزيونية، يؤكد أنه لا يركز كثيرا في التواجد الدرامي بقدر حرصه على اختيار نص جيد يؤمن به، لذا دائما أعماله تحمل بصمة خاصة، وتثبت حضورها القوي ومنها "جراند أوتيل"، "لا تطفئ الشمس" و"تحت الوصاية"، وعُرض الأخير في رمضان 2023، وتناول قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بحقوق المرأة والوصاية القانونية. ووصفه المخرج بأنه تجربة ستظل محفورة في ذاكرته، حيث قال: "عمل سأظل أتذكره طوال حياتي".

في حديثه عن اختياره للأعمال، أشار إلى أنه ينجذب إلى القصص التي تلامسه شخصيًا وتشكّل تحديًا له، مؤكدًا أن التحدي هو ما يخرج أفضل ما في المبدع، لذا يتميز أسلوب خضير الإخراجي بالقدرة على المزج بين الواقعية والابتكار، حيث يحرص على تقديم قصص تمس الواقع الاجتماعي، مع استخدام تقنيات إخراجية حديثة تضفي على أعماله طابعًا مميزًا.

شهدت مسيرة خضير تعاونات ناجحة مع العديد من نجوم الصف الأول في السينما والتلفزيون، ومنهم منى زكي، أحمد حلمي، ميرفت أمين، نيللي كريم، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، سوسن بدر، ونجح في أن يقدم كل منهم بشكل جديد ومغاير للجمهور.