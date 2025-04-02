شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يرفع شعار كامل العدد بحفل عيد الفطر على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم حمادة هلال حفلاً غنائياً على خشبة مسرح البالون احتفالا بعيد الفطر، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور ومنها "الناس الحلوة" و"بحبك انت آخر حاجة" و"مش هقول" و"تعالالي" وغيرها، وحرص على حضور الحفل الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التي أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

فقد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الحفلات بدأها بحفل الفنان القدير علي الحجار في الاحتفالية الخاصة بنصر أكتوبر المجيدة، ثم تبعها حفل الفنان إيهاب توفيق والتي أقيمت في شهر نوفمبر.

وخلال احتفال وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل للفنان مصطفى قمر وتلاها حفل النجم حكيم.

ثم اختتمت الاحتفالات بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بحفل الفنان القدير علي الحجار بمناسبة عيد الحب في فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن النجم حمادة هلال عرض له مسلسل المداح الجزء الخامس "المداح أسطورة العهد" خلال موسم رمضان الماضى.



النجم حمادة هلال



حمادة هلال من حفل عيد الفطر



حمادة هلال من حفله بمسرح البالون