شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. 5 أطعمة غنية بالألياف تعزز الشبع وتوفر طاقة مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد إدارة مرض السكر بكفاءة على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه باتباع نظام غذائي غني بالألياف، حيث تُؤخر الألياف امتصاص السكر، وتُحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي، وتُعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" 5 أطعمة غنية بالألياف مفيدة جدًا لمرضى السكرى.

فيما يلى.. 5 أطعمة غنية بمحتواها من الألياف مفيدة لمرضى السكر: البقوليات والعدس

تُعد البقوليات مصدرًا غنيًا بالألياف، وهي ممتازة في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تحتوي البقوليات على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يُبطئ عملية الهضم ويمنع الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم، كما تحتوي البقوليات على كمية كبيرة من البروتين النباتي، مما يُعزز الشعور بالشبع ويعزز مستويات الطاقة المستدامة وصحة العضلات.

الحبوب الكاملة

غنية بالألياف، وخاصةً في حالتها الطبيعية، فلا يحتوي الشوفان والكينوا والشعير على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان فحسب، بل تحتوي أيضًا على مستويات عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم، وتزيد ألياف الحبوب الكاملة من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي من مضاعفات مرض السكر الشائعة.

لذلك اختر خبز الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان لوجبة صحية وآمنة تمنع أي اضطرابات في مستويات سكر الدم.

الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يتحكم في الأنسولين وسكر الدم، ويُبطئ محتوى الألياف في الخضراوات الورقية امتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع إطلاق الجلوكوز بسرعة، والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق تُساعد على زيادة مستويات الألياف التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية.

التوت

التوت فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية مع مستويات عالية من الألياف، وهي الألياف القابلة للذوبان، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات وتقلل من الإجهاد التأكسدي وكلاهما من العوامل الرئيسية في إدارة مرض السكر، وتعمل ألياف التوت على إبطاء هضم السكر، وهو خيار ممتاز لوجبة خفيفة صحية ويمكن إضافته أيضًا إلى وجبة الإفطار، أو تناوله طازجًا مع مع الزبادي.

المكسرات والبذور

لا تعد المكسرات والبذور غنية بالألياف فحسب، بل غنية أيضًا بالدهون الصحية والبروتين والمغذيات الدقيقة الصحية للقلب، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكر، حيث تعد بذور الشيا وبذور الكتان، على سبيل المثال لا الحصر، غنية بشكل خاص بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تفيد في التحكم في نسبة السكر في الدم ووظيفة الجهاز الهضمي، وسيكون من المفيد إضافة القليل من اللوز أو ملعقة صغيرة من بذور الشيا إلى دقيق الشوفان أو الزبادي في زيادة استهلاك الألياف ليمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.