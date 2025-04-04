شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تسجل أعلى توزيعات نقدية خلال الربع الأول فى آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

سجلت البورصة المصرية، أعلى توزيعات نقدية خلال الربع الأول من عام 2025 خلال آخر 5 سنوات، بقيمة 7.796 مليار جنيه، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس.

وحققت البورصة المصرية توزيعات بقيمة 7.796 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 5.298 مليار جنيه خلال عام 2024، ومقابل 5.405 مليار جنيه خلال عام 2023، ومقارنة مع 3.928 مليار جنيه خلال عام 2022، ومقارنة مع 2.387 مليار جنيه، ومقارنة مع 333 مليون جنيه خلال عام 2020.

وخلال الربع الأول من عام 2025، صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، على الترتيب.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

