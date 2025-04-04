شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4380 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيهًا

عيار 18: 3754.29 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.