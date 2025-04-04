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وزير البترول ينعى الدكتور أحمد سلطان معاون رئيس هيئة الثروة المعدنية

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وزير البترول ينعى الدكتور أحمد سلطان معاون رئيس هيئة الثروة المعدنية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الجمعة، 04 أبريل 2025 08:42 م

نعى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن و الأسى، الدكتور مهندس أحمد عبدالجواد  سلطان أحد القيادات الشابة المكلف معاوناً لرئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية بهيئة الثروة المعدنية والذي وافته المنية اليوم .

ويتقدم  الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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