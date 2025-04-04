شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى الدكتور أحمد سلطان معاون رئيس هيئة الثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن و الأسى، الدكتور مهندس أحمد عبدالجواد سلطان أحد القيادات الشابة المكلف معاوناً لرئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية بهيئة الثروة المعدنية والذي وافته المنية اليوم .

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



