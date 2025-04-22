منيمنة: إعادة هيكلة المصارف ضرورية وعلى "حزب الله" الاعتراف بضرورة تسليم سلاحه لحماية أمن لبنان

أكّد النّائب ​ابراهيم منيمنة​، أنّ "لبنان من الدّول الأخيرة عالميًّا الّتي ما زالت تطبّق قانون ​السرية المصرفية​، وهذا ما يسمح بتبييض الأموال"، مشدّدًا على أنّ "إعادة هيكلة المصارف أمر ضروري لتأمين أموال المودعين النّظيفة، لأنّه من غير المعلوم ما إذا كانت أموالهم جميعها نظيفة".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الموفد السّعودي المكلّف بالملف اللّبناني الأمير يزيد بن فرحان كان واضحًا بأنّ دعم ​السعودية​ للبنان مستمر، لكن ضمن إطار بناء الدّولة، وهي لن تتدخّل في التّفاصيل لكن ستكون متابِعة لمجرى الإصلاحات"، لافتًا إلى "دعم السّعوديّة لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".

ورأى منيمنة أنّ "​حزب الله​ يتّجه نحو التّشدّد بدل التّهدئة في ملف تسليم السّلاح"، مركّزًا على أنّ "لبنان بحاجة إلى نقاش بين الأفرقاء السّياسيّين". وأكّد أنّ "رفع السّقوف على رئيس الجمهوريّة لا يفيد، إذ إنّه أدرى بالتّحدّيات الأمنيّة الّتي تواجه البلاد"، مشدّدًا على "وجوب اعتراف "حزب الله" بضرورة تسليم سلاحه لحماية أمن لبنان، ولا نقاش حول حتميّة أن يكون السّلاح ضمن إطار الدّولة".