شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاعات حادة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وصول الموجة الحارة التى تشهدها البلاد لذروتها غدا الثلاثاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء ومتوقع معها أن تصل العظمي على القاهرة لـ 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا، نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة والصحراوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.