الاقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة بالتعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 4380 جنيها

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سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة بالتعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 4380 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 04 أبريل 2025 09:00 م

ننشر سعر الذهب، في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، بعد أن فقد سعر الجرام 50 جنيهًا مقارنةً بمستوياته افتتاح السوق وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب قبل وقت قليل من إغلاق السوق العالمي.

وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الذهب:

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيهًا

عيار 18: 3754.29 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا


يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر الدولار في السوق المحلي، ما ينعكس على حركة المعدن النفيس في مصر.

ويترقب المستثمرون والمتابعون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وتأثيرها على أسواق المعادن الثمينة.

ويعتبر تغير سعر الذهب في حدود 20 إلى 30 جنيها في مصر على مدار الساعة أمر طبيعي طالما هناك تغيرات في سوق الذهب العالمي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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