شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 320 درجة المجموع الكلى لنتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلبة النظام الجديد، موضحة أن بعد هيكلة الثانوية العامة وتقليل عدد المواد الدراسية المضافة للمجموع أصبح المجموع النهائى للثانوية العامة 2025 هو 320 درجة فقط بدلا من 410 درجات، مؤكدة على أن هذا لا يعنى اختلاف قواعد التنسيق بالجامعات، حيث أن مادة اللغة العربية النهاية الكبرى لها 80 درجة و60 درجة لكل مادة من مواد " الفيزياء والكيمياء والاحياء والجغرافيا والتاريخ" واللغة الأجنبية الأولى والاحصاء، فمثلا طلاب شعبة علمى علوم المجموع الكلى كالتالى" العربى 80 +60 للأحياء +60 للكيمياء+ 60 للفيزياء +60 للغة الأجنبية الأولى= 320 درجة مجموع كلى وينطبق الأمر على طلبة الشعبة الأدبية وعلمى رياضة.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( اللغة العربية )، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية)، والثلاثاء 24 يونيو 2025 , مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء)، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الانجليزية).

كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 29 يونيو، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية )، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء)، والأحد 6 يوليو 2025 مادتى مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتى استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا)، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الرياضيات)، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتى مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).