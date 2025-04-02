كريم الشناوي يكشف أسباب استخدام اسلمي يا مصر في نهاية لام شمسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:56 مساءً - علق المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل "لام شمسية" على الانتقادات التي تم توجيهها من قبل بعض الجمهور ومتابعي المسلسل بعد عرض الحلقة الأخيرة منه والخاصة بعرض أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية المسلسل.

كريم الشناوي يكشف بأن اختيار أغنية النهاية كان قرار فريق العمل

ومن خلال حسابه الخاص بـ"فيسبوك" كتب المُخرج كريم الشناوي منشورًا طويلًا أوضح فيه أسباب استخدام الأغنية، وقال في منشوره: "توضيح حول استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل "لام شمسية"، لدي قناعة راسخة بأنه بمجرد خروج أي عمل إبداعي إلى الجمهور، تنتهي علاقة صُنّاعه بتأويله، ويصبح تفسيره حقًا أصيلًا للجمهور. ولهذا، فضّلت عدم التعليق لأطول فترة ممكنة، حتى لا يؤثر رأيي أو رأي أي من فريق العمل على تلقّي المشاهدين للعمل".

وأضاف المخرج كريم الشناوي: "ولكن فيما يخص استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية "لام شمسية"، أعتقد أن من واجبي توضيح بعض الأمور المرتبطة بهذا القرار، استخدام الأغنية كان قرارًا خالصًا من صُنّاع العمل، دون أي تدخل من جهات رقابية أو إنتاجية. لم نكن نتوقع كصُنّاع أن يُفهم استخدام أغنية تعبّر عما نشعر به، على أنه نتيجة ضغط من جهات رسمية. في حين أن دوافعنا الحقيقية كانت نابعة من شعور صادق، ومن فخرنا بأنه، ورغم كل الصعوبات، نجحنا في إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور بإنتاج مصري خالص، وبدعم من مؤسسات مصرية".

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موضحًا: "أدرك تمامًا، من خلال ردود الأفعال، أن قسماً كبيراً من الجمهور لم يرَ في هذا الاستخدام توظيفًا مناسبًا (وهو ما أتفهمه تمامًا، فغالبًا ما يكون لدى الفنان تصور معين، ثم يُفاجأ بأن استقبال الجمهور جاء على خلاف ما توقّع)".

وتابع: "وهنا لا أحاول التبرؤ من القرار أو تقديم أعذار له، بل على العكس، أتحمل مسؤوليته بالكامل. لكنني أؤمن أن من حق الجمهور أن يعرف رؤيتنا، والدوافع التي جعلتنا نتخذ هذا القرار، وله كل الحق بالطبع في رفضها أو قبولها، ربما كانت لحظة اتخاذ قرار استخدام “اسلمي يا مصر” لحظة اختلطت فيها مشاعرنا كصُنّاع تجاه العمل، بمشاعر الدراما ذاتها وتفاعل الجمهور معها".

كريم الشناوي: "أنا سعيد جدًا بحالة النقاش التي أثارها المسلسل"

واختتم المخرج كريم الشناوي منشوره قائلًا: " أعترف أننا لم نتوقع إطلاقًا، وبأي صورة، هذا القدر من التفاعل والحماس والانخراط من جانب الجمهور. وطوال رحلة "لام شمسية" الطويلة والمرهقة، كانت لدينا هواجس كثيرة حول مدى تقبل الناس ومؤسسات المجتمع المختلفة للطرح الذي يحمله المسلسل، وما قد يثيره عرضه من اتهامات معتادة قد تطالنا بتشويه سمعة البلد او تسليط الضوء على جوانب مظلمة قد لا يرغب المجتمع في اظهارها أو نكأ جراحها ،وكنا نري أن العكس هو الصحيح.. كنا نؤمن أن الوطنية الحقيقية تكمن في النظر النقدي للمجتمع، وأن الأجيال القادمة تستحق واقعًا أفضل، وأن التغاضي عن المشكلات لا يخدم الوطن، بل مواجهتها بصدق والتفاعل معها هو ما يصنع التغيير، إن حالة التفاعل والتعاطف والتفهم الكبير من الجمهور أشعرتنا، وبشكل خاص ونحن نضع اللمسات الأخيرة على الحلقة الأخيرة، بأننا أوصلنا رسالة معينة... رسالة نعتبرها وطنية – بالمعنى العميق والواسع للكلمة – وأردنا أن نشرك الجمهور في هذا الشعور العفوي والمشحون، الذي تملك منّا جميعًا كصُنّاع. وكان باعثه الأول والأخير هو التفاف الناس وحماسهم ودعمهم. . في النهاية، أنا سعيد جدًا بحالة النقاش التي أثارها المسلسل، وآمل أن يكون قد فتح بابًا لنقاشات أوسع، ولأعمال أكثر جرأة، تتناول مواضيع مسكوتًا عنها.. لدي قناعة كاملة ان هذا التوضيح قد لا يرضي البعض و لكن الواجب المهني يستوجب التوضيح مهما كانت النتائج".



مسلسل "لام شمسية"

يتناول مسلسل "لام شمسية" أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، إذا يسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

ويضم العمل في قائمة أبطاله؛ أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف مريم نعوم وورشة سرد.



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