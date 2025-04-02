عبرت الطفلة “لدن”, إبنة حكم كرة القدم السعودي, المعروف على مواقع التواصل الإجتماعي السودانية “علي القحطاني”, عن فرحتها بتحرير العاصمة السودانية الخرطوم. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الطفلة “لدن” مع والدها الحكم السعودي, الذي تجمعه علاقات طيبة بعدد من المشاهير بالسودان. https://www.facebook.com/reel/1464496171006973 حيث عبرت إبنة القحطاني, عن فرحتها بعودة السودان, بالغناء مع والدها الأغنية السودانية الشهيرة (أنا إفريقي أنا سوداني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. إبنة الحكم السعودي علي القحطاني تعبر عن فرحتها الكبيرة بتحرير الخرطوم وتغني مع والدها (أنا إفريقي أنا سوداني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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