شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن قيامها بدور الأم فى جودر: أنا مجنونة فن ولا تشغلنى مساحة الدور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة وفاء عامر أنه لم يقلقها القيام بدور الأم لياسر جلال في مسلسل "جودر" أو ياسمين صبري في "أميرة" وغيرها من الأعمال، لأنها مجنونة بالفن، قائلة: "ليست المرة الأولى التي أقدم فيها دور أم، فقد قدمته في عدد من الأعمال منها والدة خالد صالح قمت بدور والدته في فيلم كف القمر".

وتابعت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ياسر جلال تربطني به علاقة رائعة بحبه جداً لأنه من الفنانين الموهوبين".

وأشادت وفاء عامر بالفنان ياسر جلال قائلة: "شخص طيب موهوب فنان شاطر، فعلى الصعيد الإنساني رجل خلوق ومحترم، وعلى الصعيد الفني ممثل عظيم، ودائماً أشاهد زملائي وأقوم بتقييمهم وفرزهم"، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معه في جودر حتى ولو كان دورها سيكون مشهدين فقط، كنت هعملهم بلا تردد".

ولفتت إلى أنه فى انتقائها للأعمال لا يشغلها مساحة الدور ولا ترتيبه، قائلة: "ما يشغلني ليس مساحة الدور ولا ترتيبه ولكن ماذا يقول الدور ورسالته؟".