شاهد بالصور.. مذيعة سودانية حسناء تساند وتشجع الهلال أمام الأهلي المصري من داخل إستاد القاهرة

نشرت المذيعة والإعلامية السودانية مودة محمد, صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من داخل إستاد القاهرة, نالت إعجاب متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت المذيعة الحسناء ومنذ وقت مبكر من يوم الثلاثاء, مساندتها لفريق الهلال, في مباراته الهامة أمام الأهلي المصري. حيث حرصت مودة, على حضور المباراة وتشجيع لاعبي الهلال, من داخل إستاد القاهرة, الذي احتضن اللقاء والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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