شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة عند شراء واستهلاك الفسيخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المصريين بعد أيام قليلة بعيد الفطر المبارك، وخلال هذا اليوم يفضل البعض تناول الفسيخ ، لكن هناك تخوفات من التأثيرات السلبية التى قد تحدث نتيجة تناولهما من مصادر غير موثوق فيها خاصة أن هناك أنواع من البكتريا الممرضة المحبة للملوحة والمسببة للتسمم الغذائي والتي تتحمل تركيز من الملح يصل الي 12 % مما قد يتسبب عنه حدوث أضرار بالغة علي صحة المستهلك.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على نصائح هامة عند شراء واستهلاك الفسيخ:

1- ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع لتجنب مصادر التلوث الغذائي.

2- أن تكون عملية التمليح قد تمت في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد علي تكاثر ميكروب الكلوستريديم بوتيولينم الخطير الذي يسبب التسمم الغذائي للإنسان.

3- يمكن تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48ساعة لقتل ما به من طفيليات إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

4- يجب عصر الليمون علي الفسيخ حيث إن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتريا.

5- يمكن قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله.

6- الحرص علي عدم تناول كميات كبيرة منه لمحتواه المرتفع من الملح خصوصا لمرضي ضغط الدم.

7- ضرورة تناول كميات كبيرة من الخضراوات كالبصل الأخضر والخس والترمس نظرا لأنها تساعد في التخلص من الملح حيث تقوم بامتصاص الملح الزائد وطرده في البراز، مع الحرص علي غسل تلك الخضراوات جيدا مع استخدام الخل لتجنب الإصابة بالدودة الكبدية.

