شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 300 فرصة عمل بشركة لصناعة النسيج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 300 فرصة عمل جديدة للشباب في إحدى الشركات العاملة في صناعة النسيج بالإسكندرية، ضمن النشرة القومية للتشغيل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاع الصناعي.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل:

- عدد 50 عامل جوكر.

- عدد 50 مساعد مكن.

- عدد 50 مسؤول جودة.

- عدد 50 عامل تشطيب.

- عدد 50 عامل تعبئة.

- عدد 50 مكوجي.

· شروط التقديم:

- الحصول على مؤهل متوسط.

- السن من 20 إلى 35 سنة.

وأشارت إلى أن جهة العمل تراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويزيد الراتب حسب الخبرة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك"، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت، أو الاتصال 01112888168.