شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم سيكو سيكو يحتفلون بعرضه الخاص فى 6 أكتوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عصام عمر وطه دسوقى وأبطال فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، اليوم السبت، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square.

يذكر أن طه دسوقي عرض له في شهر رمضان 2025، مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه في بطولته كله منأحمد مالك، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.