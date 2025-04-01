شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: "قلبي ومفتاحه" عمل عبقري له خصوصية واستمتعت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين، إن انطباعه وانطباع جميع نجوم مسلسل "قلبي ومفتاحه" كان مشابهًا لانطباع المشاهدين، مشيرًا إلى أنه استمتع بمشاهدة المسلسل وأداء كافة الفنانين، حتى أدائه وأداء مي عز الدين، بالإضافة إلى الحالة الفنية التي أحدثها المخرج الكبير تامر محسن.

وتابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"ردود أفعال الجمهور المرحّبة بالعمل وسعادتهم به، أرحّب بها وأتفق معها تمامًا."

وأوضح أن نجاح أعمال المخرج تامر محسن ليس أمرًا جديدًا، بل هو سِمة مميزة في جميع أعماله، مضيفًا:"مسلسل قلبي ومفتاحه له خصوصية شديدة، لأنه عمل يتميز بالعبقرية. تامر محسن دائمًا يخلق ظروفًا غير تقليدية للشخصيات في أعماله، ثم يُراقب كيف تتفاعل الشخصيات مع هذه الظروف، كما رأينا في لعبة نيوتن وقلبي ومفتاحه".

تابع قائلًا:"هو لا يقدم الشخصيات والأحداث فقط لصناعة دراما، بل يحمل رسالة يريد إيصالها. فهو يختار ظرفًا معينًا بشخصياته ويناقش من خلاله قضايا مجتمعية هامة. مثلًا، أين نجد اليوم شخصية عزت؟ وأين الباحث العلمي الملتزم الذي يجد نفسه مضطرًا لفعل أشياء غير مشروعة وتمسكه بالمبادئ؟ وأين شخصية أسعد، التي قدمها دياب؟ فهو يرسم ملامح من المجتمع المصري الحالي ويناقشها من خلال شخصياته، في قالب درامي ممتع يشدّ أنظار وأفئدة المشاهدين."