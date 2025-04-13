شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخطيب مقدم برنامج كلم ربنا: حققنا 100 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب مقدم برنامج كلم ربنا، خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365، إن موسم برنامج كلم ربنا الخامس لعام 2025 هو الأنجح، مشيرا إلى أن البرنامج حقق 100 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا ومن خلال راديو 9090.

وأشار أحمد الخطيب إلى أنه راض تماما عن نجاح البرنامج وما حققه، مشيرا إلى فخره بطلب بعض الضيوف الظهور في البرنامج كونهم من المتابعين له.

برنامج كلم ربنا بث على الراديو 9090 في رمضان الماضي وقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.

وتدور فكرة برنامج "كلم ربنا" حول كيفية الدعاء إلى الله فى أوقات مختلفة، حيث يستعرض البرنامج قصصا عن الأدعية وأهميتها في حياة الأشخاص، ويتناول البرنامج أيضا كيفية تحسين أساليب الدعاء والتواصل مع الله، مما يساعد المستمعين على تعزيز علاقتهم الروحية.

يتميز البرنامج بجو روحي مميز، حيث يستضيف أحمد الخطيب عددا من مشاهير الفن والإعلام الذين يشاركون تجاربهم الشخصية حول الدعاء وأثره في حياتهم.