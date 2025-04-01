شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير من خط يهدد الحديدة وعدن - [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذر مدير عام البيئة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، فتحي عطا، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه البحر الأحمر الممتدة من سواحل الحديدة جنوبًا حتى عدن، مشيرًا إلى أن هذا يشكل خطرًا على السلامة العامة. وأوضح عطا أن الجهات المختصة تتابع بشكل دقيق التغيرات في مستوى المياه، مؤكدًا أن الوضع الراهن يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. ودعا عطا، جميع المواطنين والصيادين إلى تجنب السباحة والصيد خلال الأسبوع الجاري حفاظًا على حياتهم وسلامة ممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية. كما أشار إلى أن الفرق البيئية تواصل مراقبة تأثيرات ارتفاع منسوب المياه على البيئة البحرية والمناطق الساحلية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل على نشر التوعية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ومساء الاحد الماضي، ضرب مد بحري قوي ومفاجئ سواحل مديرية ذوباب المندب في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، متسببًا في دخول مياه البحر إلى منازل المواطنين، وجرف قوارب الصيادين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، ونزوح العديد من الأسر إلى مناطق مرتفعة هربًا من خطر ارتفاع المياه.

كانت هذه تفاصيل خبر التحذير من خط يهدد الحديدة وعدن - [تفاصيل] لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.