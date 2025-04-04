اخبار اليمن

عاجل: اعتراض صاروخ حو ثي في سماء السعودية قبل قليل

0 نشر
0 تبليغ

عاجل: اعتراض صاروخ حو ثي في سماء السعودية قبل قليل

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعتراض صاروخ حو ثي في سماء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عبرية أن جماعة الحوثي أطلقت قبل قليل،  صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه إسرائيل. 

وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة نجحت في اعتراض الصاروخ، الذي سقط لاحقًا في الأراضي السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اعتراض صاروخ حو ثي في سماء السعودية قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا