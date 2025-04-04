شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعتراض صاروخ حو ثي في سماء السعودية قبل قليل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عبرية أن جماعة الحوثي أطلقت قبل قليل، صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه إسرائيل.
وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة نجحت في اعتراض الصاروخ، الذي سقط لاحقًا في الأراضي السعودية.
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