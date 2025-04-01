مرتضى فتيتي بقصّة أليمة وما علاقة كذبة الأول من نيسان؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان التونسي مرتضى فتيتي أغنية جديدة تحمل عنوان "أكبر كذبة" على يوتيوب، وهي من كلماته وألحانه، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرج يانيس طلال.



الأغنية تعرض قصّة حبيب حزين ونادم بعد اكتشافه أنّ قصة حبّه كانت مجرّد كذبة.

ويقول مطلع الأغنية:

"بيك في بالي

صدق كلامي

و كذبة كبيرة لي فات

غرامك في القلب يزول

مشني سمّيع في كلام

و لا تبّاع فأوهام

و الّي كانت

كذبة و بانت ليوم

يا خسارة

وحشي لي بيك بلاني

روحي على طرف لساني

كي بعيدة منّي تكون

يا خسارة

قلبي الدوني لي بيك بلاني

صحابي الّي صارو عدياني

كيف كنت بيك مهبول

تي روح يزّينا

الخديعة ملّينا

ما عادش أحباب

أحباب

آه

لا تبكي في غيابي

حلّيتلك بابي

و طلعت كذاب".