ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان التونسي مرتضى فتيتي أغنية جديدة تحمل عنوان "أكبر كذبة" على يوتيوب، وهي من كلماته وألحانه، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرج يانيس طلال.
الأغنية تعرض قصّة حبيب حزين ونادم بعد اكتشافه أنّ قصة حبّه كانت مجرّد كذبة.
ويقول مطلع الأغنية:
"بيك في بالي
صدق كلامي
و كذبة كبيرة لي فات
غرامك في القلب يزول
مشني سمّيع في كلام
و لا تبّاع فأوهام
و الّي كانت
كذبة و بانت ليوم
يا خسارة
وحشي لي بيك بلاني
روحي على طرف لساني
كي بعيدة منّي تكون
يا خسارة
قلبي الدوني لي بيك بلاني
صحابي الّي صارو عدياني
كيف كنت بيك مهبول
تي روح يزّينا
الخديعة ملّينا
ما عادش أحباب
أحباب
آه
لا تبكي في غيابي
حلّيتلك بابي
و طلعت كذاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى فتيتي بقصّة أليمة وما علاقة كذبة الأول من نيسان؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.