بينار دينيز تُرزق بمولودها الأول

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان النجمة التركية بينار دينيز قد رُزقت بمولودها الأول، الا انه لم يُعرف بعد الإسم الذي أطلقته عليه.



على صعيد آخر تحدثت بينار دينيز مؤخرا عن تفاصيل حملها في أحدث تصريح لها، وعبّرت بصراحة عن أمنيتها بأن تكون حامل بفتاة، لكنها علمت أن الجنين ذكر.

وأوضحت بينار أن اختيار اسم للذكر كان تحديًا أكبر بالنسبة لها، معتبرةً أن حبها للبنات طبيعي ومُبهج، وأضافت ممازحة: "أتمنى ألا يشعر ابني بالاستياء في المستقبل ولكنني تمنيت أن أكون حاملاً بفتاة".