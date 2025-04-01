ما هي قصّة مطعم خالد النبوي في نيويورك؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبرا مفاده ان الممثل المصري خالد النبوي يمتلك مطعما في نيويورك، وبعد تداوله بشكل كبير خرج خالد النبوي عن صمته لينفي ذلك، مشيرا الى ان الخبر اشاعة، فقد علّق من خلال حسابه الخاص: "هذا الكلام غير صحيح".



على صعيد آخر كان قد شارك خالد النبوي متابعيه مؤخرا صورة للممثل المصري الراحل أحمد زكي، استذكره من خلالها في ذكرى رحيله، ووجه له رسالة تقدير وحب لما قدمه للفن والسينما في العالم العربي، وطلب له الرحمة، فكتب: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي، لسه بنستمتع بفنك و نتعلم منك .. الله يرحمك".

