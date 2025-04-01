ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبرا مفاده ان الممثل المصري خالد النبوي يمتلك مطعما في نيويورك، وبعد تداوله بشكل كبير خرج خالد النبوي عن صمته لينفي ذلك، مشيرا الى ان الخبر اشاعة، فقد علّق من خلال حسابه الخاص: "هذا الكلام غير صحيح".
على صعيد آخر كان قد شارك خالد النبوي متابعيه مؤخرا صورة للممثل المصري الراحل أحمد زكي، استذكره من خلالها في ذكرى رحيله، ووجه له رسالة تقدير وحب لما قدمه للفن والسينما في العالم العربي، وطلب له الرحمة، فكتب: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي، لسه بنستمتع بفنك و نتعلم منك .. الله يرحمك".
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي قصّة مطعم خالد النبوي في نيويورك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.