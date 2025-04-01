شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد أمريكي بشأن إسقاط طائرة على أيدي مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

وفي أول تعليق أمريكي على الحادثة، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الإدارة الأميركية على علم بالتقارير التي تتحدث عن إسقاط الحوثيين مسيرة أميركية.

وأمس الإثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن بلاده قضت على عدد من مقاتلي وقادة الحوثيين في اليمن خلال غاراتها الجوية المتواصلة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وكثفت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأسفرت عن قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية، بحسب بيانات للجماعة

وفي 15 مارس الماضي، قال ترامب إنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" على الحوثيين في اليمن، وهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".