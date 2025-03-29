شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز أمن أندرويد بميزات جديدة لمطورى التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن عدة إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة التطبيقات الضارة والاحتيالية والمضللة على متجر بلاي.

كما أعلنت الشركة أنها ستسهل على المطورين إرسال التطبيقات عبر عمليات التحقق المسبقة، مع تحسين واجهة برمجة تطبيقات Play Integrity لمنع انتشار التطبيقات الضارة خارج متجر تطبيقات الشركة.

كما أعلنت جوجل أنها ستوسع ميزة الكشف المباشر عن التهديدات لتحديد التطبيقات المصممة لانتحال هوية التطبيقات المالية، وستقدم شارات جديدة للتحقق من صحة فئات محددة من التطبيقات على متجر بلاي.

جوجل تعمل على توسيع وتحسين واجهة برمجة تطبيقات Play Integrity لمزيد من المستخدمين

وتصرح الشركة بأنها ستُعزّز واجهة برمجة تطبيقات Play Integrity، المُستخدمة لحماية المستخدمين من التطبيقات الضارة المُثبّتة من جهات خارجية، وللمطورين من التطبيقات المُعدّلة المُصمّمة للاحتيال وسرقة البيانات.

كما تعمل جوجل على تطوير أدوات يُمكن للمطورين استخدامها لحثّ المستخدمين على تحديث تطبيقاتهم أو إزالة نسخة مُعدّلة غير رسمية من تطبيقات أندرويد.

ويجري توسيع نطاق الكشف المباشر عن التهديدات من Google Play Protect ليشمل التطبيقات الضارة التي تنتحل صفة التطبيقات المالية الشرعية.

وفي الوقت نفسه، تُطلق الشركة أيضًا الحماية المُحسّنة من الاحتيال المالى فى مناطق أخرى، بعد اختبارها في دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وتايلاند والفلبين

وسيتمكن المطورون قريبًا من الوصول إلى المزيد من عمليات التحقق المسبق قبل تقديم طلباتهم للمراجعة، وفقًا لجوجل.

وحاليًا، يتحقق المطورون من تضمين روابط سياسة الخصوصية ومتطلبات أخرى في قائمة تطبيقاتهم، مما يُسرّع عملية مراجعة جوجل لتطبيقاتهم ، كما سيتلقون إشعارات حول سياسات معينة أثناء البرمجة في أندرويد ستوديو.

وتزعم جوجل أن إجراءاتها الأمنية (بما في ذلك كشف التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي) وتطبيقها الصارم لسياسات الخصوصية ساعداها على حظر 2.36 مليون تطبيق كان من شأنه انتهاك سياسات متجر جوجل بلاي.

وتؤكد الشركة أنها عثرت على برامج ضارة لنظام أندرويد من مصادر خارجية (بما في ذلك التحميل الجانبي) أكثر بخمسين مرة من تلك الموجودة في متجر جوجل بلاي، وذلك وفقًا لأحدث تحليلاتها، مما يُسلط الضوء على مخاطر تثبيت تطبيقات أندرويد من مصادر غير معروفة.