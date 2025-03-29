تحقيق لهآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل نحو 300 فلسطيني معظمهم نساء وادعى أنه قتل نشطاء من حماس والجهاد الإسلامي

ذكر تحقيق لصحيفة "هآرتس" بان الجيش الإسرائيلي قتل نحو 300 فلسطيني، معظمهم نساء، وادعى أنه قتل نشطاء من حماس والجهاد الإسلامي.

واشارت هآرتس الى انه تم تنفيذ 80 غارة إسرائيلية على 30 موقعا بغزة يوم الثلاثاء الماضي، والجيش لم يذكر سوى أسماء 7 من نشطاء وقادة حماس.