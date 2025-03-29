الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنشاء منصب مبعوث خاص للأمين العام لمكافحة الإسلاموفوبيا

نجحت باكستان في تأمين توافق في الآراء في اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتماد قرار تمويلي بشأن التقديرات المنقحة المتعلقةبالإسلاموفوبيا.

وألقى جبران خان دوراني، السكرتير الأول في بعثة باكستان، بيان بلاده في الجلسة الختامية للجزء الأول من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب عن امتنانه للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ 77 والصين، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين لدعمهم في التوصل إلى نتيجة توافقية بشأن القرار.

وأشار إلى الأهمية الرمزية للتفاوض على القرار واختتامه خلال شهر رمضان المبارك. ولعبت باكستان دورًا رائدًا كمفاوض رئيسي في مناقشات اللجنة الخامسة حول هذا الموضوع.

وبموجب القرار، سيتم إنشاء مكتب المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا اعتبارًا من الأول من نيسان 2025.