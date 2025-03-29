شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يبتكرون روبوتا مغناطيسيا صغيرا قادرا على تشخيص سرطان الأمعاء بدون جراحة والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر خبراء جامعة ليدز، روبوت مغناطيسي صغير مزود بمستشعر صغير للموجات فوق الصوتية، يمكنه يومًا ما الاستغناء عن الخزعة الجسدية وتشخيص سرطان الأمعاء بدون جراحة ويبلغ حجم الروبوت العملة المعدنية .

يتم التحكم في حركة الروبوت داخل الجسم خارجيًا باستخدام مجموعة مغناطيس دائم كبيرة عبر عصا تحكم ، ويمكن التحكم في حركات التدحرج والمسح بشكل مستقل.

خلال الاختبارات، تمكن الروبوت من التقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وهي ضرورية لتشخيص السرطان، كما تمكن من رصد تشوهات مثل آفات في جدار الأمعاء.

وبدأ الفريق بابتكار شكل فريد يُسمى "أولويد"، يوفر حرية حركة أكبر، ويمكنه التدحرج بسهولة داخل تجويف الأمعاء ، ثم زُوّد هذا الغلاف الفريد بمستشعر عالي التردد لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لجدران الأمعاء ، ويُعتبر هذا النهج أكثر أمانًا وأقل تكلفة، وأكثر استهدافًا لتطبيقات أوسع.

تم اختبار المنظار المغناطيسي الأولي (OME)، الذي يزيد قطره قليلاً عن سنتيمترين، والمصنوع من مادة الراتنج باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، على أسطح تحاكي الأمعاء البشرية، وقناة الغذاء، والمعدة.

وبعد اختباراته على الأمعاء الاصطناعية، أكد الفريق أيضًا فعاليته في أمعاء الخنازير، وهي خطوة ضرورية قبل بدء التجارب البشرية المتوقعة في عام 2026.

يقول بييترو فالداستري، الأستاذ ورئيس قسم الروبوتات والأنظمة المستقلة في المعهد، إن نظام OME يُمكّن من تشخيص سرطان القولون والمستقيم، ويُقدم نتائج مسح فورية وهذا الجزء الأخير بالغ الأهمية.



ويتضمن طرق الخزعة الحالية جمع عينات من الأنسجة وإرسالها إلى المختبرات، وقد يستغرق وصول النتائج من أيام إلى بضعة أسابيع ، ويقول الفريق إنهم قضوا فعليًا على فترة الانتظار بين التشخيص والتدخل.

كما يقول فريق الهندسة وراء OME: "هذه هي المرة الأولى التي أصبح من الممكن فيها إنشاء صور الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة مأخوذة من مسبار عميق داخل الجهاز الهضمي أو الأمعاء"، مضيفًا أن مثل هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل.

في جهازهم الروبوتي، اعتمد الفريق على موجات فوق صوتية دقيقة بتردد 28 ميجاهرتز لإنشاء مسوحات ثلاثية الأبعاد مفصلة لجدران الأمعاء ، ويمكن للخبراء الطبيين استخدام البيانات المجمعة لإنشاء صور مقطعية مشابهة لتلك التي يتم الحصول عليها من خلال التقييم التنظيري المنتظم من خلال تحليل الأنسجة تحت المجهر .