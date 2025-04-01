الرئيس عون وسلام بحثا في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية فجر اليوم

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقر الاقامة في قصر بعبدا رئيس الحكومة نواف سلام وبحثا في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر اليوم. كذلك بحث الرئيس عون وسلام في نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس، وزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية.

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