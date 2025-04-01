شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تأمين حسابك على إنستجرام وحمايته من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد إنستجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا حول العالم، مما يجعله هدفًا للمتسللين والمخترقين. ولحماية حسابك من الاختراق وضمان أمان بياناتك، هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتعزيز الأمان الرقمي ومنع الوصول غير المصرح به إلى حسابك.

خطوات تأمين حساب إنستجرام

1. تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

تعتبر المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) واحدة من أقوى وسائل الحماية، حيث تتطلب إدخال رمز تحقق إضافي يتم إرساله إلى هاتفك أو تطبيق المصادقة عند تسجيل الدخول من جهاز جديد. لتفعيلها:

• انتقل إلى الإعدادات (Settings).

• اضغط على الأمان (Security).

• اختر المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) وقم بتفعيلها عبر الرسائل النصية أو تطبيق المصادقة مثل Google Authenticator.

2. استخدام كلمة مرور قوية ومميزة

• اختر كلمة مرور معقدة تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

• لا تستخدم كلمات مرور سهلة مثل “123456” أو اسمك الشخصي.

• قم بتغيير كلمة المرور بانتظام ولا تشاركها مع أي شخص.

3. التحقق من الأجهزة المتصلة بحسابك

يمكنك معرفة الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك من خلال:

• الذهاب إلى الإعدادات (Settings).

• الضغط على الأمان (Security).

• اختيار نشاط تسجيل الدخول (Login Activity)، حيث يمكنك رؤية الأجهزة والمواقع التي تم تسجيل الدخول منها.

• إذا وجدت جهازًا غير مألوف، قم بتسجيل الخروج منه فورًا وتغيير كلمة المرور.

4. الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة

• لا تضغط على أي روابط تُرسل لك عبر الرسائل المباشرة أو البريد الإلكتروني ما لم تكن متأكدًا من مصدرها.

• تأكد من أن إنستجرام لا يطلب منك أبدًا إدخال معلوماتك الشخصية عبر روابط مشبوهة.

• تجنب مشاركة بيانات تسجيل الدخول مع أي تطبيقات غير موثوقة.

5. إدارة تطبيقات الطرف الثالث المتصلة بحسابك

بعض التطبيقات الخارجية تطلب الوصول إلى حسابك على إنستجرام، لذا من المهم مراجعتها باستمرار وحذف أي تطبيق مشبوه:

• انتقل إلى الإعدادات (Settings).

• اختر الأمان (Security).

• اضغط على التطبيقات ومواقع الويب (Apps and Websites) وتأكد من التطبيقات التي لديها إذن بالوصول إلى حسابك.

6. إبلاغ إنستجرام عن أي نشاط مريب

إذا شعرت أن حسابك مخترق أو لاحظت نشاطًا غير طبيعي، قم بالإبلاغ عن المشكلة عبر:

• الإعدادات > المساعدة > الإبلاغ عن مشكلة.

• إذا تم اختراق حسابك، استخدم خيار المساعدة في تسجيل الدخول واتبع التعليمات لاستعادة الحساب.