شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كيوريوسيتي تعثر على دليل أن المريخ كان صالحًا للحياة فى وقت ما والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عثور مركبة كيوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا على كربونات غنية بالحديد على سطح المريخ، مما يوفر أدلة جديدة حول مناخ الكوكب القديم وإمكانية سكنه.

وقال التقرير، أثناء تسلقها ببطء منحدرات جبل شارب، وهي قمة شاهقة داخل فوهة جيل على المريخ، اكتشفت مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا اكتشافًا مذهلاً: رواسب ضخمة من الكربون محصورة في معادن الكربونات ، قد يبدو هذا الأمر مملاً للوهلة الأولى، لكن في الواقع قد يُمثل هذا الاكتشاف جزءًا أساسيًا من بحثنا عن حياة قديمة على الكوكب الأحمر.

تتشكل معادن الكربونات عند تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء والصخور، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا على الظروف البيئية السابقة ، وسبق للعلماء رصد هذه المعادن على المريخ بواسطة المركبات الجوالة على الأرض، والمركبات المدارية فوقه، وحتى في النيازك المريخية التي سقطت على الأرض لكن أحدث بيانات مركبة كيوريوسيتي تضيف تفاصيل جديدة ومثيرة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بن توتولو، الأستاذ المشارك في قسم الأرض والطاقة والبيئة في كلية العلوم بجامعة كالجاري، في بيان : "إنها تخبرنا أن الكوكب كان صالحًا للسكن وأن نماذج قابلية السكن صحيحة".

ومن المرجح أن المعادن التي عثر عليها المسبار قد تشكلت في ظروف شديدة الجفاف من خلال تفاعلات كيميائية بين الماء والصخور، تلتها عملية تبخر ، وتشير هذه العملية إلى وقت كان فيه المريخ يتمتع بغلاف جوي سميك، غني بثاني أكسيد الكربون، يكفي لدعم وجود الماء السائل على السطح ، ومع ذلك، مع تناقص كثافة الغلاف الجوي، بدأ ثاني أكسيد الكربون هذا بالتحول إلى صخور.

ومن أبرز المعادن في اكتشاف كيوريوسيتي الجديد معدن السيدريت، وهو كربونات غنية بالحديد، توجد بكميات كبيرة بشكل مدهش تتراوح بين 5% و10% من وزنها إلى جانب أملاح تذوب بسهولة في الماء.

ويقول توتولو: "النتائج الأوسع هي أن الكوكب كان صالحًا للحياة حتى ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك ومع بدء ترسب ثاني أكسيد الكربون الذي كان يرفع درجة حرارة الكوكب على شكل سيدريت، فمن المرجح أن ذلك أثر على قدرة المريخ على الحفاظ على دفئه".

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارةً للاهتمام هو وجود أكسيدات هيدروكسيد الحديد في الرواسب نفسها، وتشير هذه المعادن إلى أن المريخ ربما كان له دورة كربونية فعّالة مشابهة لدورة الأرض حيث عاد بعض ثاني أكسيد الكربون المحبوس في الصخور إلى الغلاف الجوي.