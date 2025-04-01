شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستطلق جهازى iPad Pro وMacBook Pro مزودين بشريحة M5 فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تُطلق آبل طرازي iPad Pro وMacBook Pro جديدين مزودين بشريحة M5 القادمة في عام 2025، وقد زعم مارك جورمان من بلومبرج في أحدث تقرير له أن آبل قد دخلت بالفعل مرحلة اختبار متقدمة لجهاز iPad Pro، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فقد تُطلق الطرازات الجديدة في أكتوبر تقريبًا، وفقًا للجدول الزمني لإصدارات iPad Pro في عامي 2018 أو 2022.

يُقال إن آبل ستجعل جهاز iPad Pro من أوائل الأجهزة التي تحتوي على شريحة M5، على الرغم من أن الشركة أطلقت جهاز iPad Pro المزود بشريحة M4 في مايو 2024، وقد خضعت طرازات iPad Pro هذه لإصلاح شامل مع شاشة OLED وتصميم أنحف وكاميرا أمامية مُعاد تصميمها.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يُقدم إصدار iPad Pro M5 القادم أي تغييرات جذرية في التصميم، ومن المرجح أن يُركز التحديث على تحسينات الأداء باستخدام شريحة M5، ويشير التقرير المذكور إلى أن آبل تختبر إصدارات متعددة من جهاز آيباد برو الجديد، تحمل الأسماء الرمزية J817 وJ818 وJ820 وJ821.

بالإضافة إلى آيباد برو، تُعدّ آبل، بحسب التقارير، طرازات جديدة من ماك بوك برو مزودة بشريحة M5، وبينما من المتوقع وصول هذه الأجهزة المحمولة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنها قد لا تتضمن أي ترقيات جوهرية في مكوناتها.

وتشير الشائعات إلى أن آبل تعمل على إعادة تصميم شاملة لجهاز ماك بوك برو، ربما في عام 2026، والتي قد تتضمن شاشة OLED وتصميمًا أنحف. في هذه الحالة، قد يرغب المستخدمون الذين يبحثون عن تحديث كامل في تأجيل الترقية حتى وصول التصميم الجديد.

للعلم، طرحت آبل شريحة M4 مع أجهزة آيباد برو الجديدة في مايو 2024. ثم أعلنت لاحقًا عن شرائح M4 Pro وMax في أكتوبر 2024 لأجهزة آبل، لذا، فإن آبل متأخرة قليلاً مقارنةً بجدول العام الماضي. من المتوقع أن يصل جهاز آيباد برو M5 خلال بضعة أشهر، ولكن يبدو أن الشركة قد تستهدف إصداره في أكتوبر. ولكن، لم يتم تأكيد أي شيء رسميًا حتى الآن، لذا يُنصح المستخدمون بأخذ هذه التفاصيل بحذر.

من المتوقع أن تُحسّن شريحة M5 من آبل قوة المعالجة، وكفاءة الطاقة، والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها ترقية ملحوظة للمستخدمين المحترفين، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام، ومن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول أجهزة Apple المزودة بمعالج M5 خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة.