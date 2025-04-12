شكرا لقرائتكم خبر عن "روح السعودية" تكشف عن تفاصيل مشاركتها بمنتدى العمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

منتدى العمرة والزيارة 2025

أكثر من 100 جناح و100 متحدث

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للسياحة "روح السعودية" بصفتها راعيًا لمنتدى العمرة والزيارة 2025، الذي تنطلق نسخته الثانية بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر أبريل الجاري.وتحت شعار "روح مكة والمدينة"، تسلط الهيئة من خلال جناحها بالمعرض المصاحب للمنتدى الضوء على الوجهات والمواقع والمعالم المرتبطة بالعمرة والزيارة، لإبراز الجهود والتطور الملموس في مجال خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة تعكس التعاون والتكامل بين عدد من الجهات والهيئات الحكومية، في توافق وتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.ويعكس تصميم جناح "روح مكة والمدينة" قيم الضيافة والترحيب، والثراء الروحي والثقافي الذي تقدمه المملكة للزوار من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما يضمه من أقسام مخصصة لشركاء الهيئة الإستراتيجيين.يذكر أن منتدى العمرة والزيارة أحد أهم المنصات المتخصصة، التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات الصلة.كما يضم المعرض المصاحب أكثر من 100 جناح من ضمنها المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها.فيما يزيد عدد المتحدثين عن 100 متحدث محلي ودولي، إضافة إلى 50 ورشة عمل تفاعلية.