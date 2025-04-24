المجلس المركزي الفلسطيني يقرر استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير

وافق المجلس المركزي الفلسطيني على استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، والذي ربما يخلفه، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية لمعالجة شكوك دولية إزاء القيادة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن المجلس المركزي الفلسطيني، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، قرر "بالأغلبية الساحقة الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين". وأضافت "صوت لصالح القرار 170 عضوا من الأعضاء... فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت".
وذكرت الوكالة أن القرار ينص على "أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة عباس ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
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