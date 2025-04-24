مفاجأة عن مصير التحقيق مع محمد رمضان بسبب حفله في أميركا

القاهرة - الخليج 365
أصدر سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، بياناً صحافياً كشف فيه عن مفاجأة في التحقيق مع الفنان محمد رمضان في أزمة ملابسه الجريئة بحفله في أميركا، والذي كان مقرراً أن يخضع له بعد عودته إلى مصر.
وأكد المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، في بيانه أن رمضان لن يخضع للتحقيق طالما أنه قدّم اعتذاراً الى الجمهور.
وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمهرجان "كوتشيلا" في أميركا.
وبات رمضان في مرمى الانتقادات بسبب إطلالته المثيرة للجدل، إذ وجّهت إليه اتهامات عدة بأنه يُسيء إلى صورة الفنان المصري؛ وذلك بسبب ارتدائه ملابس غير لائقة وتتعارض مع عادات المصريين.
واعتذر محمد رمضان من جمهوره، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، وقال فيه: "جمهوري عارف إني عمري ما لبست لبس واحدة ست، لا في التمثيل ولا في الحقيقة، مع كامل احترامي لأي فنان بيعمل ده... دي حرية شخصية، لكن أنا موقفي معروف وثابت من البداية".
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