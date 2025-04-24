غادة عبد الرازق تردّ على احتفال جمهورها بنجاح "شباب امرأة"

أعادت الفنانة غادة عبد الرازق، وعبر حسابها الخاص في "إنستغرام" نشر بوستر صنعه جمهورها ومقتبس من بوستر فيلم "شباب امرأة" مع وضع وجهها بدلاً من وجه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وردّت على تحية الجمهور لها برسالة شكر وامتنان لنجاح المسلسل المأخوذ عن الفيلم ويحمل الاسم نفسه.

وعبّرت غادة في رسالتها عن اعتزازها بالمشاركة في هذا العمل، الذي اعتبرته شرفاً كبيراً لها ولكل طاقم المسلسل، حيث قالت: "شرف كبير لي ولكل فريق العمل، أن نقدّم عملاً من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. والحمد لله كنا على قدر المسؤولية، سواء اتفق معنا الجمهور أو اختلف، فنحن نحترم كل الآراء".

وأضافت: "استمتعنا جميعاً في هذا العمل، ونتمنى أن نكون عند حُسن ظن جمهورنا في الأعمال المقبلة، والأهم عندي أنني أحترم جمهوري العظيم والعزيز".

والمسلسل مستوحى من رواية للكاتب أمين يوسف غراب، وتولّى كتابة السيناريو والحوار محمد سليمان عبد الملك، والإخراج أحمد حسن.

وشارك غادة عبد الرازق في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما المصرية، منهم: محمد محمود، أحمد فتحي، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ.

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