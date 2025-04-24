ريم البارودي تفتح ملفات خلافاتها وتكشف أسراراً جديدة

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" برومو الحلقة المرتقبة من برنامجه "من قريب" الذي يقدّمه عبر قناة "عراق الحدث" يوم الجمعة المقبل، ويستضيف فيها الفنانة ريم البارودي، والتي فتحت ملفات خلافاتها مع بعض النجوم، كاشفةً عن أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية.

وفي خلال اللقاء، تتناول ريم البارودي تفاصيل علاقتها المتقلّبة مع الفنانة سمية الخشاب والإعلامية ريهام سعيد، إذ لم تتردّد في توضيح مواقفها السابقة وآرائها الحالية.

كما تتطرق الى موقفها الحازم في دعم الفنانة زينة، مؤكدةً وقوفها بجانبها في خلافها المستمر مع الفنان أحمد عز.

كما تعلن ريم رأيها بشكل صريح في إطلالة الفنان محمد رمضان في مهرجان "كوتشيلا" بأميركا، معتبرةً أن "النصيحة في العلن فضيحة"، في إشارة الى رفضها الانتقاد العلني.

كما تكشف ريم عن رأيها في برامج المقالب التي يقدّمها رامز جلال، قائلةً: "البرامج طبعاً متفق عليها"، ما يعكس شكوكها حول صدقية هذه النوعية من البرامج.

يُذكر أن آخر أعمال ريم البارودي الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "جوما"، مع عدد من النجوم، على رأسهم: ميرفت أمين، محمود عبد المغني، فراس سعيد، ومنة عرفة...، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :