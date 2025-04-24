زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ صنع في كوريا الشمالية بعد الضربات على كييف

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستخدام صاروخ "صنع في كوريا الشمالية" في الضربات التي شنتها ليلا على كييف وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا على الأقل.

واوضح زيلينسكي في تصريح له، بانه "بحسب المعلومات الأولية، استخدم الروس صاروخا بالستيا صنع في كوريا الشمالية. إن أجهزة استخباراتنا تتحقق من كل التفاصيل".