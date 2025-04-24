خارجية إسرائيل دانت إلغاء إسبانيا صفقة للأسلحة

دانت وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ"شدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة (آي إم آي سيستمز) الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".
ولفتت الخارجية، الى أن "إسبانيا لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".
يذكر أنه بعد توترات كبيرة، داخل الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا بسبب عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية، قرّرت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع الشركة الإسرائيلية.
ويشمل عقد الأسلحة، الذي أبرمته وزارة الداخلية مع الشركة الإسرائيلية، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز، والممثلة في إسبانيا من قبل شركة غارديان إسرائيل المحدودة.
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