يسرا تعود إلى السينما بعد غياب استمر أربع سنوات

قررت الفنانة يسرا العودة الى السينما خلال العام الحالي بعد غياب استمر أربع سنوات، منذ آخر أفلامها "ليلة العيد" الذي تم تصويره عام 2021، وعُرض في دور السينما عام 2023.

وتعاقدت يسرا بالفعل على بطولة فيلم بعنوان "الست لما"، حيث من المفترض أن تبدأ تصويره بعد عيد الأضحى، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتواصل الشركة المنتجة حالياً ترشيح باقي أبطال الفيلم والتعاقد معهم.

يُذكر أن فيلم "ليلة العيد" هو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانون: يسرا اللوزي، عبير صبري، صبري فواز، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، وأحمد خالد صالح... وتدور أحداثه في إطار درامي حول معاناة عدد من السيدات يعشن في جزيرة ما، ويتعرّضن لمشاكل وأزمات كثيرة بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهنّ.

وكانت يسرا قد قدّمت مسلسل "روز وليلى"، الذي عُرض على منصة "شاهد"، وشاركها في بطولته نيللي كريم وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.

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