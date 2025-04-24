أصالة نصري تفجّر مفاجأة حول وفاة صبحي عطري

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري تفاصيل جديدة حول وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري الذي وافته المنية عن عمر ناهز 48 عاماً.

ونشرت أصالة فيديو جمعتها بعطري معلقةً بقولها: "بنموت على مراحل، كل إنسان قريب بيتركنا بيروح شي منّنا وما بيرجع بيترك بصمته على ملامحنا جوّا روحنا، بيترك غصّة ما بتروح".

وأضافت: "صبحي كان صديق حبيب قريب طموح بس الحياة ما عطته فرصه ليحقق شو بيتمنّى".

وتابعت صادمة الجمهور: "كان مقهور وكان حزين وراح لربّه الأحن والأرحم والأعدل".

وواصلت نعيها: "الله يجعل مثواه الجنّه ويعين قلب أمّه ويعين أحبابه أنا منهم ونستوعب هالغياب اللي ماكان عالبال. أدعو له".

وختمت: "صبحي كان شب مثالي خلوق بيهتم بصحته بس ماعرف يداري قلبه اللي ماكان مرتاح الله يرحمك ياصديقي كتير رح أشتقلك ياصبحي".

والراحل هو إعلامي وصحافي ومقدّم برامج سوري، وُلد في حلب وتخرج في جامعة حلب- قسم الأعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية).

عمل صبحي عطري صحافياً في عدد من المجلات والصحف العربية، واتجه للعمل التلفزيوني مطلع عام 2007 في قناة "روتانا خليجية" ليتخصّص في مجال الإعلام الفني والترفيهي. كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات "روتانا" وLBC وDMTV وMBC.

قد يهمك أيضــــــــــــــا