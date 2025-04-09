البحر الأحمر تمنح أول ترخيصين لشركات لتأجير اليخوت في 2025

منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيصين لشركتين لتأجير اليخوت في عام 2025 لصالح مؤسسة هاسكو للأعمال البحرية، وشركة فنادق ومراسي الأحلام للسياحة، ضمن مهام الهيئة لتنظيم السياحة الساحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم الاقتصاد السياحي، بما ‏يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسارع الهيئة خطواتها لتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية، تلبية لمهامها وأدوارها التي منها إصدار التراخيص والتصاريح ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية‏، وتطويرها وتنميتها، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة السياحية الساحلية.

وتمنح الهيئة ترخيص تأجير اليخوت للشركات بعد التأكد من استيفاء الجهات المتقدمة جميع ‏المتطلبات التنظيمية لإصدار الترخيص وأبرزها: الالتزام بجميع اشتراطات ومتطلبات الهيئة، وأن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة محليًا ودوليًا، والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتُسهم التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة ‏الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية ‏متنوعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تدفق ‏‏السياح إلى المملكة، ونمو نشاط اليخوت، وخلق فرص وظيفية جديدة في القطاع في البحر الأحمر، إضافة إلى توفير تجارب سياحية استثنائية للزوّار‏.

يذكر أن الترخيصين اللذين أصدرتهما الهيئة لشركات تأجير اليخوت للعام الحالي يرفعان عدد التراخيص الصادرة حتى الآن إلى 5 تراخيص لشركات التأجير في المملكة، وذلك ضمن مساعي الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية في البحر الأحمر.