ترامب: جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير جيدا وربما نشهد قرارا ممتازا للغاية

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان بعد غد السبت.

واوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، "أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران... وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة".

وخلال استقباله رئيس وزراء النروج يوناس غار ستور في المكتب البيضوي في البيت الابيض، أكد ترامب أنه يضغط بشدة على روسيا للموافقة على إنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن موسكو ستقدم "تنازلا كبيرا جدا" إذا وافقت على عدم السيطرة على البلاد برمتها. اضاف "نمارس ضغطا قويا على روسيا".

وسأله صحافي عن طبيعة التنازل الذي قدمته موسكو، فأجاب "وقف الحرب". واضاف "الكف عن السيطرة على كل البلاد"، لافتة الى أن ذلك سيكون "تنازلا كبيرا جدا" من جانب روسيا.

وشدد ترامب على وجوب أن تكون لدى أوكرانيا أيضا "النية للتوصل الى اتفاق".