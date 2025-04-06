ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية سينتيا كرم، الترند على الإنترنت بمقطع فيديو من كواليس تصويرى مسلسل "بالدم" الذي عرض ضمن الموسم لارمضاني 2025.

وظهرت سينتيا في الفيديو من كواليس تصوير المشهد المأسوي لقتل شخصيتها "عدلا" في المسلسل، وكشفت عن ردة فعلها بعد أن أطلق شقيقها النار عليها.

وظهرت سينتيا في المشهد عندما قتلها شقيقا، إذ قال لها: "عدلا، لقيتك يا صرماية يا سايبة، ما خلق لي بحطلي راسي بالأرض"، لترد عليه عدلا وراء الكواليس: "مين الصرماية يا صرماية؟" مع الرصاصة بين أسنانها.

وعلقت سينتيا على الفيديو بتعليق طريف كتبت فيه: "على من يا صقر؟؟؟؟ على النّملة!؟".

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل سينتيا كرم بعد موتها في "بالدم" غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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