البابا فرنسيس دعا للبنان كي يتمكن من أن يعيش في سلام وازدهار

أشار البابا فرنسيس، إلى أنه "لنتذكر لبنان، الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية لخمسين سنة خلت: لكي يتمكّن، بمعونة الله، من أن يعيش في سلام وازدهار".

وقال "لتحلّ أخيرًا نعمة السلام في أوكرانيا المعذّبة، وفلسطين، وإسرائيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، وجنوب السودان. ولتنل لنا مريم العذراء، الأم الحزينة، هذه النعمة، ولتساعدنا على عيش أسبوع الآلام بإيمان".

كلمة البابا فرنسيس جاءت قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، في أحد الشعانين، وفق ما نشر الفاتيكان.

في وقت سابق، قام البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي، بجولة غير متوقعة لعشر دقائق في ساحة القديس بطرس لتحية المؤمنين الذين جاؤوا لحضور قداس أحد الشعانين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتجول البابا فرنسيس على كرسيه المتحرك وبدا في حالة جيّدة في الساحة وصافح الأطفال وقدم لهم السكاكر قبل أن يتمنى من المذبح في كاتدرائية القديس بطرس "أحد شعانين مباركا وأسبوع آلام مباركا".

والأسبوع الماضي ضاعف البابا فرنسيس الزيارات المفاجئة التي لا يعلنها الفاتيكان.