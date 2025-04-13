نتانياهو: ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية". وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران/يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

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