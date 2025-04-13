"سرايا القدس": قصفنا قوات اسرائيلية متوغلة شرق محور نتساريم برشقة صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا قوات اسرائيلية متوغلة شرق محور نتساريم برشقة صاروخية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح"، في جنوب قطاع غزة.

وأكّدت كتائب "القسام" أنها أوقعت القوة الإسرائيلية المستهدفة بين قتيل وجريح.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، وسط مجازر يومية جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل، مع تعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.