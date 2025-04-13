الخارجية القطرية: بن جاسم جدد ترحيب قطر بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران وبحثا أوضاع غزة والأراضي المحتلة". وذكلات الوزارة، أن "بن جاسم جدد ترحيب قطر بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان"، لافتةً الى أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار جهود قطر مع الشركاء لخفض التصعيد وتعزيز السلام".

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