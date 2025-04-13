كانيي ويست يدفع هذا المبلغ الضخم لكيم كارداشيان

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان النجم العالمي كانيي ويست من المقرر ان يدفع نفقة أطفال لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تبلغ حوالى 200 ألف دولار شهريًا، ويُعد هذا المبلغ هو الأعلى كنفقة في الولايات المتحدة.



على صعيد آخر كان قد أعلن كانيي ويست، انفصاله عن زوجته المهندسة المعمارية الأسترالية بيانكا سينسوري، مؤكدًا أن السبب وراء الانفصال هو تغريداته المزعجة التي أغضبت جمهورها.

وقال ويست في أغنيته الجديدة "بيانكا" من ألبومه "WW3"، إن زوجته أصيبت بنوبة هلع نتيجة تصرفاته ومنشوراته والكراهية البغيضة التي يبثها على الإنترنت.